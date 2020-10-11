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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu park çocukları hayalleri ile buluşturuyor

İHA

Bu park çocukları hayalleri ile buluşturuyor

Yozgat’ta bir dinlenme tesisinde çocuklara yönelik yapılan temalı oyun grupları hem çocukların hayal dünyalarının canlanmasına hem de çizgi film ve masal kahramanlarını görsel olarak görmelerine imkan sağlıyor.
Yozgat şehir merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan dinlenme tesisi bahçesinde çocukların hayal dünyasına yönelik yapılan temalı oyun alanında çizgi film ve masal kahramanları yer alıyor. Vatandaşların ilgisini çektiği dinlenme tesisinde aileler kahvaltılarını yaparken, çocuklar ise oyun parkında çizgi film ve masal kahramanları ile eğlenceli vakit geçiriyor.
Dinlenme tesisinin yanında bulunan fabrikada kompozit madde kullanılarak üretilen çocuk oyun grupları, birçok ile de gönderiliyor. 23 işçinin emek vererek tasarladıkları çizgi film ve masal kahramanlarının satışı, Marmara, Ege ve Güneydoğu bölgelerinde çok sayıda belediye, milli parklar ve özel kuruluşlara yapılıyor.
İşletme sahibi Mehmet Bolat, masal temalı parklar ürettiklerini söyleyerek, “1996 kuruluşlu bir firmayız ve masal temalı parklar üretiyoruz. Temelimiz kalıpçılık olduğu için masal kahramanları, çizgi film kahramanları ve yöresel ürünler üzerine çalışabiliyoruz. İnsanların, çocukların hayallerini hayata geçiriyoruz. Bu tesis bizim hayalimizdi, Anadolu insanına bizim ürettiğimiz bu ürünleri kullandırmak öncelikli amacımızdı. Tesisimize gelen çocukları burada görüp eğlendirip mutlu edebiliyorsak bizler de mutlu oluyoruz” dedi.
Oyun parklarını kompozitten ürettiklerini dile getiren Bolat, “Tesisimizde 23 işçi çalışıyor. Bu çalışmaları kompozit ürünlerden yapıyoruz. Sağlık açısından hiçbir sıkıntısı yok ve ömrü uzun süre olabiliyor. Tasarım ve kalıp modellerini kendimiz çıkartıyoruz. Metalle kıyaslandığında hem üretim maliyeti düşük, ömrü daha uzun hem de tamiratı daha kolay. Bizi daha çok Marmara, Ege ve Güneydoğu bölgelerindeki kurumlarımız, belediyeler ve milli parklar tercih ediyor. Özel sektöre de iş yapıyoruz. Türkiye’de nadir firmalardan biriyiz. Sadece bu alanda iki firma çalışıyor, biri de biziz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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