Yozgat'a 35,6 milyon liralık enerji yatırımı



SİVAS, (Kurumsal Haber) (DHA) ÇAMLIBEL Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, hizmet bölgesinde yer alan Yozgat´a bu yıl toplam 35,6 milyon TL yatırım yapacaklarını söyledi. Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 1 milyondan fazla aboneye kesintisiz enerji sağlayan ÇEDAŞ, mart ayında Türkiye´de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından bir yandan çalışanları diğer yandan abonelerinin sağlığını korumak için aldığı önlemlerin yanısıra, 2020 yatırım programını da aksatmadan devam ettirdi. 2020 yılında Sivas, Tokat ve Yozgat´a büyük ölçekli teknoloji ve şebeke yatırımı yapmayı planlayan şirket Yozgat´a 35,6 milyon TL yatırım yapacak.

HER İLİN YATIRIM PROGRAMI AYRI PLANLANIYOR

Yatırım planlamalarının her ilin ihtiyaçlarına göre özel olarak belirlendiğini ifade eden ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, bu kapsamda Yozgat merkez, ilçe ve köylerine yönelik özel çalışma yapıldığını belirterek, "Sivas, Tokat ve Yozgat ilimizin ihtiyaç ve beklentilerini ayrıca değerlendirip çalışmaya başladık. Bu yıl içinde Yozgat´a yapacağımız 35,6 milyon TL´lik yatırımda en büyük payı 8,2 milyon TL ile teknoloji ve diğer yatırımlara ayırdık. Onu 8 milyon TL ile küçük ek tesisleri (KET) yatırımları, 6,7 milyon TL ile enerji nakil hatları, 5,18 milyon TL ile yeraltına alma ve 772 bin TL ile aydınlatma yatırımları izliyor. Yozgat´ın köylerinin havai hatlarının artan elektrik ihtiyacını karşılayacak şekilde yenilenmesi için de 330 bin liraya yakın bir yatırımı tüketicilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

1 HAZİRAN SONRASINDA ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Türkiye genelinde 1 Haziran tarihinden itibaren atılmaya başlayan normalleşme adımlarıyla birlikte ÇEDAŞ´ın yatırım çalışmalarının da hızlandığına dikkat çeken Kıvılcım, "Gece gündüz demeden abonelerimize kesintisiz enerji vermek üzere yatırımlarımıza devam ediyoruz. Abonelerimizin gün içinde enerjisiz kalmaması için yatırımlarımızın bir bölümünü gece geç saatlere kaydırdık. Pandemi döneminde özellikle mesken abonelerinin artan tüketimine hızla çözüm üretme gayreti içerisindeyiz. Şirket olarak amacımız, tüketicilerimizin ihtiyacı olan hizmeti sağlamak için tüm çalışanlarımızla birlikte Yozgat iline en iyisini sunabilmektir" dedi.

2020 ÇEDAŞ'ın Yozgat yatırım planı şöyle:

Aydınlatma 772.220,25 TL, enerji nakil hattı 6.729.354,61 TL, küçük ek tesisler 8 milyon TL, köy yenileme 330.115,24 TL, modüler dönüşüm 3.863.024,52, trafo ilavesi 2.509.699,77 TL, yeraltı 5.181.484,47 TL, teknoloji 8.215.675,86TL ve toplam 35.601.574,74 TL.

DHA-İş Dünyası Türkiye-Yozgat YOZGAT, DHA

2020-10-13 12:40:13



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