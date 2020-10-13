Çözüm evde okuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çözüm evde okuyor

İHA

Çözüm evde okuyor

Yozgat Çözüm Koleji öğrencileri, öğretmenlerinin başlattığı proje ile her gün akşam 30 dakika boyunca, aileleriyle birlikte kitap okuyor.
Yozgat Çözüm Koleji Sosyal Faaliyetler Koordinatörü Hacı Hatipoğlu ve Türkçe Öğretmeni Hacer Başkal tarafından başlatılan ‘Çözüm Evde Okuyor’ projesi, öğrenciler ve ailelerce büyük ilgi görüyor. Çocukların aileleriyle kitap okuyarak daha kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla başlatılan projede, öğrenci ve veliler her gün akşam 20:0020:30 saatleri arasında kitap okuyor. 2 haftadır devam eden ‘Çözüm Evde Okuyor’ projesi ile öğrencilerin okuma alışkanlıklarının gelişmesi, algılama kapasitesi ve dünyaya bakış açılarının değişmesi hedefleniyor.
Yozgat Çözüm Koleji Sosyal Faaliyetler Koordinatörü Hacı Hatipoğlu, projeye “Kitapsız büyüyen çocuk, susuz büyüyen ağaca benzer” sözüyle başladıklarını söyledi. Hatipoğlu yaptığı açıklamada, “Projemizle tüm öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, öğrencilerimizin aile bireyleri ile iletişimlerini ve birlikte vakit geçirebilmelerini sağlamak istedik. Projemiz yaklaşık 2 haftadır hayatta. İlk etapta ortaokul öğrencilerimiz ile kitap okumaya başladık. Gördük ki evde ailesiyle birlikte zaman geçiren, birlikte aktivite yapan ve kitap okuyan öğrencilerin okula daha mutlu ve daha istekli geldiklerini fark ettik. Bu projemizi en kısa zamanda ilkokul öğrencilerimiz ve aileleriyle de hayata geçireceğiz.” dedi.
Hatipoğlu, proje ile ilgili ailelerin de memnuniyetlerini dile getirdiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Taşkın sel suyu kanalları temizleniyor
YEREL HABERLER Taşkın sel suyu kanalları temizleniyor
Yozgat'a 35,6 milyon liralık enerji yatırımı
YEREL HABERLER Yozgat'a 35,6 milyon liralık enerji yatırımı
ÇEDAŞ’tan Yozgat’a milyonluk yatırım Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), bu yıl Yozgat’a yapacağı yatımların toplamının 35,6 milyon TL’yi bulacağını açıkladı
YEREL HABERLER ÇEDAŞ’tan Yozgat’a milyonluk yatırım Çamlıbel ...
Sarıkaya’da kitaplar askıda kalmayacak
YEREL HABERLER Sarıkaya’da kitaplar askıda kalmayacak
Bu park çocukları hayalleri ile buluşturuyor
YEREL HABERLER Bu park çocukları hayalleri ile buluşturuyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X