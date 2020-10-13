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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğretim görevlilerine işaret dili eğitimi verildi

İHA

Öğretim görevlilerine işaret dili eğitimi verildi

İşitme engelli öğrenciler ve vatandaşlar ile daha iyi diyalog kurabilmeleri için Yozgat Bozok Üniversitesi Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda görevli öğretim görevlilerine yönelik “Türk İşaret Dili Eğitimi” düzenlendi.
Çekerek Halk Eğitim Merkezi işaret dili eğitmeni Cevahir Solmaz tarafından işaret dilinin genel özellikleri, tanışma cümleleri, günlük konuşma dili ve konu başlıklarının işlendiği eğitimde, Yozgat Bozok Üniversitesi Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu akademisyen kadrosunun tamamı işaret dilini öğrendi.
Düzenlenen işaret dili eğitimini başarı ile tamamlayan öğretim görevlilerine törenle işaret dili sertifikası verildi.
Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Öğr. Gör. Tekin Güler, Meslek Yüksekokulunda görev yapan öğretim görevlilerinin tamamının işaret dili öğrendiğini söyledi.
Yüksekokul bünyesinde işitme engelli öğrencinin olmadığını belirten Güler, “İlimize ve yüksekokulumuza gelecek öğrencilerimize yardımcı olmak ve onların daha iyi bir eğitim almalarını ve toplumun bir parçası haline gelmesini sağlamak amacıyla işaret dili eğitimini aldık. Bunun toplumsal tarafını da düşünürsek ilçemizde ve etrafımızda bulunan işitme engelli kardeşlerimiz ile daha güçlü, sağlıklı bir iletişim kurabilmek ve onların toplumun bir parçası olduğunu hatırlatmak ve bunu onlara hissettirmek için işaret dili eğitimini aldık” dedi.

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