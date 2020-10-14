Koronavirüse yakalanan Yozgat Belediye Başkanı Köse: Durumum iyiye gidiyor

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse, koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı.
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Halsizlik şikayetiyle 1 Ekim'de başvurduğu Yozgat Şehir Hastanesi'nde yapılan testinin pozitif çıkması üzerine 14 gün izole olmak için evde ailesiyle birlikte karantinaya girdiğini belirten Köse, şikayetlerinin artması üzerine tedavisine Yozgat Şehir Hastanesi'nde devam edilmeye başlandığını hatırlattı.
Doktorlarının isteği ile Ankara'ya sevk edildiğini kaydeden Köse, "Rabbime hamdolsun sağlık durumum iyiye gidiyor. Bu süreç içinde arayan soran, dua eden tüm kardeşlerime, değerli büyüklerime, hemşehrilerime en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Rabbim, tüm hastalarımıza şifa nasip etsin. Bu salgını ciddiye almanızı temenni ediyor, maskemesafetemizlik kurallarına riayet etmenizi önemle istirham ediyorum. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU
2020-10-13 23:55:38
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.