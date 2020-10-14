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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit Mehmet Köklü ismi kütüphanede yaşatılacak

İHA

Şehit Mehmet Köklü ismi kütüphanede yaşatılacak

Irak´ın kuzeyinde geçtiğimiz yıl şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Köklü’nün ismi doğduğu ve toprağa verildiği yer olan Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde yaşatılacak.
Geçtiğimiz aylarda Akdağmadeni Belediyesi tarafından başlatılan kitap bağış kampanyası projesiyle Türkiye’nin dört bir tarafından toplanan binlerce kitap ile Akdağmadeni Belediyesi Şehit Mehmet Köklü Parkı kafeteryası, kütüphaneye dönüştürüldü. Şehir merkezinde bulunan kütüphane öğrenciler, gençler ve halkın hizmetine sunuldu.
Kütüphanede İslami eserlerden, ansiklopediye, hikaye, roman, çocuk kitaplarından dünya klasiklerine kadar binlerce kitap bulunuyor.
Şehit Mehmet Köklü Kütüphanesinde ayrıca uzaktan eğitim ve diğer araştırma çalışmaları için de ücretiz sınırsız internet hizmeti de veriliyor.
Vatandaşlara hizmet veremeye başlayan kütüphane hakkında açıklamalarda bulunan Akdağmadeni Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın, “İlçemizde eksikliği hissedilen ve öğrencilerimizin rahatlıkla ders çalışıp araştırma yapabileceği bir ortam oluşturmak için başlatmış olduğumuz kampanyaya sessiz kalmayarak destek veren vatandaşlarımız ile kütüphane oluşturma projemize bağış yaparak destek veren kıymetli Mehmetçiklerimiz ve Şehit Kütüphaneleri topluluğu sayesinde belediyemize ait Şehit Mehmet Köklü Parkı kafeterya bölümünde oluşturduğumuz kütüphane tüm vatandaşlarımızın hizmetine açıldı. Temin ettiğimiz yaklaşık 6 bin kitabın 3 bin âdetini ilçemizde bulunan okullarımıza bağışladık. Şehit Mehmet Köklü Parkı kafeteryasında oluşturduğumuz kütüphanenin de içerisinde 3 bin kitap bulunmaktadır. Gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı proje kapsamında kafeterya olarak hizmet veren parkımızı daha nitelikli bir hale getirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Ayrıca kütüphane bölümümüzde gençlerimize ücretsiz internet imkânı da sağladık. Öğrencilerimiz telefon numaralarıyla sisteme giriş yapıp güvenli bir şekilde araştırma yapacak, evlerinde internet bağlantısı olamayan öğrencilerimiz de kota sorunu yaşamadan uzaktan eğitim sistemine güvenli bir şekilde ulaşarak eğitimlerine devam edeceklerdir. Kütüphanenin oluşturulması noktasında kitap bağışında bulunan herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.

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