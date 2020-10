Atatürk'ün Yozgat'a gelişinin 96'ncı yılı kutlandı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yozgat'a gelişinin 96'ncı yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından öğrenciler tarafından Cumhuriyet Meydanı'na getirilen Türk bayrağı, Yozgat Valisi Ziya Polat'a teslim edildi. Törende konuşan Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyetin kuruluşunun hemen ardından yurt gezisine başladığını belirterek, bu kapsamda 15 Ekim 1924'te Yozgat'ı ziyaret ettiğini söyledi.

Tanışman, milli mücadelenin büyük başarıyla sonuçlanmasında Yozgatlıların gayreti, samimiyeti ve vatanına olan sadakatinin her dönem olduğu gibi en ön sırada olduğunu belirterek, "Kurtuluş Savaşı'nda Yozgat, bilinen rakamlara göre 351 şehit vermiştir. Yaşadığı onca sıkıntılı sürece rağmen Yozgat halkı, her dönemde devletinin yanında olmuştur. Çekilen acılar, yaşanan kayıplar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ziyareti ile teselli bulmuştur. 15 Ekim 1924 tarihi, Yozgat ve Yozgatlılar için özel bir gün olmuştur. Bizler bu tarihte her zorluk karşısında azmini, imanını ve umudunu yitirmeyen Yozgat halkıyla tüm dünyanın saygı duyduğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün buluşmasının yıl dönümünü tarihi bir şuur, dergin bir sevginin ortaya çıkışı olarak kabul ediyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

