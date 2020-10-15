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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ametist taşının ahşapla muhteşem uyumu

İHA

Ametist taşının ahşapla muhteşem uyumu

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde dağlık bölgelerden çıkarılan Ametist taşı, ahşapla birleşerek farklı bir sunumla vatandaşların beğenisine sunuluyor.
Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde çıkarılan değerli ve yarı değerli taşlardan olan Ametist taşı, doğadaki ahşap objelerle birleştirilerek farklı bir tasarıma dönüştürülüyor. Ahşap ve taşın uyumu ile ortaya çıkan objelerin ışıklandırılması yapılarak evlerde ve ofislerde kullanılan süs eşyaları haline getiriliyor. İnsan sağlığı için pozitif etkilere sahip olduğu belirtilen ametist taşının ahşapla muhteşem uyumu sonucu meydana gelen dekoratif eşyalar da vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.
Aydıncık ilçesinde çıkardıkları değerli ve yarı değerli taşları ahşapla birleştirerek farklı bir sanat eseri meydana getirdiklerini söyleyen şirket sahibi Ahmet Demirel, “Ametist taşlarımızı ahşapla birleştirerek muhteşem bir sanat eserini ortaya çıkardık ve Yozgat’ta bir ilki gerçekleştirdik. Tasarlayarak imalatına başladığımız objeler ve motifleri, tasarımcımız Saygın Şahin, ışıklandırması ise Fatih Demirel ve Ahmet Demirel tarafından yapılmaktadır. Amacımız Yozgat’ımızı ve ilçemizin tanıtımına destek sağlamaktır. Bu kapsamda detaylı maden arama ruhsatımız almış bulunmaktayız. 1 yıl ön arama, 2 yıl genel arama, 4 yıl detaylı arama yapmak üzere 7 yıldır. Bu kapsamda çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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