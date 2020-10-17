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İnce: “Milyonlarca insanla göz teması kuracağız" Muharrem İnce Yozgat’ta

İHA

İnce: “Milyonlarca insanla göz teması kuracağız" Muharrem İnce Yozgat’ta

Eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Yozgat’ta esnaf ziyareti gerçekleştirdi ve vatandaşları selamladı.
4 Eylül’de Sivas’ta başlattığı “Bin Günde Memleket Hareketi” programı kapsamında Yozgat’a gelen Eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Lise Caddesi’ndeki esnafı ziyaret etti. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden İnce, kendisiyle fotoğraf çekinmek isteyenleri kırmadı.
Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan İnce, Memleket Hareketi olarak Türkiye’yi karış karış gezdiklerini söyledi. Türkiye’nin ciddi ekonomik problemlerinin olduğunu belirten İnce, “Karış karış ülkeyi dolaşıyoruz. Bu hafta Ağrı'dan yola çıktık Iğdır, Ardahan, Kars, oradan davam ettik, buraya kadar geliyoruz. Yozgat’tan Kırıkkale’ye geçip Ankara’da birkaç gün dinleneceğiz. Gördüğümüz şey, Türkiye derin bir yoksulluk yaşıyor, fukaralık yaşıyor. Türkiye'nin ciddi ekonomik problemleri var. Bu ekonominin bu kadar kötü olması, işsizliğin bu kadar yüksek olmasının iki gerekçesi var. Türkiye'nin yargısı bağımsız değil. Türkiye'de basın tarafsız değil. Yargıyı düzeltsek emin olun ki ekonomimiz düzelir. Basını düzeltsek emin olun ki Türkiye düzelir. Türkiye'de en kötü olan iki kurum var biri yargı, biri basındır. Basının yüzde 90'ı iktidarın tekelinde, onu eleştiremiyor. Yüzde 10'u da muhalefetin tekelinde onlarda genel merkezden para alamayız diye korkuyor. Yani bu iktidarla bu muhalefetin birbirinden hiçbir farkı yok. Hepsi aynı. Yani muhalefetin desteklediği kanal da bizi veremez, vermiyor. Korkuyor, genel merkezden parasını kesiyorlar. İktidarın desteklediği kanal da vermiyor. Bu iktidar bu muhalefetten, bu muhalefet te iktidardan memnun. Biz hiçbirinden memnun değiliz. Biz bu ülkeye bir üçüncü seçenek, yol öneriyoruz. Basına şunu söyleyeyim. Söylediğimiz sözü öyle bir çarpıtıyor ya da hiç vermiyor görmezlikten geliyor. Umurumuzda değil bizi ister görsünler ister görmesinler” dedi.
Karış karış Türkiye’yi dolaşarak vatandaşların dertlerini dinleyeceklerini dile getiren İnce, “Milyonlarca insanla göz teması kuracağız, selamlaşacağız, dertlerini dinleyeceğiz hiç üşenmeden. Burası AK Parti'nin kalesiymiş, burası bilmem başka bir partinin kalesiymiş hiç önemi yok. Bizim felsefemizde açılamayacak kapı yoktur, kapalı kapı yoktur, yanlış anahtar vardır. Doğur anahtar bulunursa her kapı açılır. Onun için memleketin her bir köşesi bizim, karış karış memleketi dolaşacağız. Tirajları da onların olsun, zaten insanlar televizyonları seyretmiyor. Yalanlara inanmıyorlar artık. Biz karış karış gezerek milyonlarca insana derdimizi anlatarak, onların dertlerini dinleyerek Türkiye'yi gezmeye devam ediyoruz. 81 vilayet bittikten sonra büyük ilçeleri gezeceğiz. Ondan sonra büyük köylere gideceğiz. 83 milyon ile kucaklaşacağız. Biz Memleket Hareketi Türkiye'nin bereketi diyoruz” şeklinde konuştu.
İnce basın açıklamasının ardından seçim otobüsüne binerek Kırıkkale'ye hareket etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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