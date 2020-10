Muharrem İnce: Kısa süre içerisinde manifestomuzu açıklayacağız (2)

YOZGAT'TA ESNAFLA BULUŞTU

CHP Yalova eski milletvekili Muharrem İnce, 'Bin Günde Memleket Hareketi' kapsamında Yozgat'ta ziyaretlerde bulundu. İnce, Yozgat Lise Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı, çarşı esnafını selamladı, cadde üzerinde vatandaşlarla sohbet etti. İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, karış karış ülkeyi dolaştıklarını belirterek, "Bu iktidar, bu muhalefetten, bu muhalefet, bu iktidardan memnun; biz hiçbirinden memnun değiliz. Biz bu ülkeye bir üçüncü seçenek, yol öneriyoruz" dedi.

'DOĞRU ANAHTLARLA HER KAPI AÇILIR'

İnce, milyonlarca insanla göz teması kurup, selamlaşacaklarını, dertlerini dinleyeceklerine vurgu yaparak, "Burası AK Parti'nin kalesiymiş, burası bilmem başka bir partinin kalesiymiş hiç öyle bir şey yok. Bizim felsefemizde açılamayacak kapı yoktur, kapalı kapı yoktur, yanlış anahtar vardır. Doğru anahtar bulunursa her kapı açılır. Onun için memleketin her bir köşesi bizim, karış karış memleketi dolaşacağız. Tirajları da onların olsun, zaten insanlar televizyonları seyretmiyor. Yalanlara inanmıyorlar artık. Biz karış karış gezerek milyonlarca insana derdimizi anlatarak, onların dertlerini dinleyerek Türkiye'yi gezmeye devam ediyoruz. 81 vilayet bittikten sonra büyük ilçeleri gezeceğiz. Ondan sonra büyük köylere gideceğiz, 83 milyon ile kucaklaşacağız. Biz 'Memleket Hareketi Türkiye'nin bereketi' diyoruz" diye konuştu.

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)

DHA-Politika Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2020-10-17 15:49:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.