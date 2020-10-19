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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemide bunalan huzurevi sakinleri huzuru toprakta buldu

İHA

Pandemide bunalan huzurevi sakinleri huzuru toprakta buldu

Yozgat’ta bulunan Alpaslan Türkeş Huzurevi sakinleri pandemi nedeni ile dışarı çıkamayınca soluğu kendileri için hazırlanan hobi bahçesinde aldı. Huzur evi sakinleri bahçede doğal ürünler yetiştiriyor.
Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Alparslan Türkeş Huzurevinde yaşlılar için toprakla ve doğa ile iç içe vakit geçirebilecekleri hobi bahçesi oluşturuldu. Huzurevi sakinleri burada hem sebzelerini yetiştiriyor hem de zaman geçirerek can sıkıntılarını gideriyorlar. Doğal sebze ve meyve yetiştirerek vakit geçiren yaşlılar hem sağlıklı besleniyor hem de korona virüs sürecinde toprakla uğraşıp stres atıyor.
Oluşturdukları hobi bahçesinde domates, biber, soğan, marul, salatalık gibi ürünler yetiştiren huzur evi sakinleri, boş zamanlarını hobi bahçesinde değerlendiriyor.
Huzurevinde kalan yaşlılar, hobi bahçesinde çapadan, ot biçmeye ve sulamaya kadar bahçenin bakımını da üstleniyor.
Hobi bahçesinde hoş vakit geçirdiklerini söyleyen 83 yaşındaki Hasan Yıldırım, “Hobi bahçesinde marul, domates, salatalık gibi mahsuller yetiştiriyoruz. Buradan çok memnunuz, zamanımızı burada geçiyoruz. Yoksa biz çok sıkılıyorduk 8 aydır hiç dışarı çıkmadık. Burada bu ürünlerle uğraştık ve çok güzel vakit geçirdik” dedi.
85 yaşındaki Mehmet Güven ise “Hakikaten huzur toprakta. Bilhassa yeşille, toprakla uğraşıldığı zaman insanlar kendini daha dinç hisseder. Onun için huzurevi müdürlüğünce sebze bahçesi yapıldı. Burada gelip vakit geçiriyoruz. Burayı ekiyoruz, suluyoruz, biçiyoruz, ürünleri topluyoruz. Burada huzur buluyoruz. Burada hiç yorgunluk hissetmiyoruz” şeklinde konuştu.

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