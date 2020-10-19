İnandık Barajında SSB imalatı başladı

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde çalışmaları devam eden İnandık Barajı inşaatında Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) imalatına başlanıldı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız yaptığı yazılı açıklamada “İnandık Barajı, depolayacağı 31.10 milyon metreküp su ile Belkavak, Göçerli, Buruncuk, Arifeoğlu, Süleymanlı ve Sekili köylerinin bir kısım tarım arazilerinin de içinde bulunduğu toplamda 28 bin 750 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak” dedi.

Yapılan açıklamada, “Baraj inşaatının bütün bileşenlerinin tamamlanması ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile milli ekonomiye yılda 16 milyon 770 bin TL katkı sağlanması hedeflenmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.