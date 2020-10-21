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Yozgatlı emekliyi uzaktan erişim programı ile dolandıran şüpheli İstanbul'da yakalandı

DHA

Yozgatlı emekliyi uzaktan erişim programı ile dolandıran şüpheli İstanbul'da yakalandı


Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)YOZGAT'ta, kendisini telefonda banka görevlisi olarak tanıtıp aradığı emekli Mustafa Kayıp'ın (55) telefonuna uzaktan erişim programıyla bağlanarak, kendi hesabına 28 bin 200 lira aktaran N.Ç. (30) İstanbul'da parayı çekerken suçüstü yakalandı.
Telefonda kendisini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcı, Yozgat'ta yaşayan emekli Mustafa Kayıp'a  pandemi nedeniyle banka işlemlerini internet üzerinden yaptıklarını söyleyerek, uzaktan erişim programını telefonuna indirmesini istedi. Bunun üzerine programı telefonuna indiren Kayıp, ayrıca banka bilgilerini de dolandırıcıya aktardı. Bir süre sonra telefonuna gelen mesaj ile hesabından 28 bin 200 liranın çekildiğini fark eden Kayıp, dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu. Çalışma başlatan Yozgat polisi, şüpheli N.Ç.nin İstanbul Ümraniye´de bir bankanın şubesinden parayı çekmeye çalıştığını tespit etti.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışma sonucu N.Ç. (30) bankadan para çektiği sırada suçüstü yakalandı.
'KİMSE TELEFONLA ARAYAN KİŞİLERİN TATLI DİLİNE İNANMASIN'
Mustafa Kayıp, telefonla arayan kişinin kendisini banka görevlisi olarak tanıttığını ve kendisine inandığını söyleyerek, "Karşıdaki kişinin söylediklerini yaptım, telefona program indirdim. O sırada bankadan mesaj gelince dolandırıldığımı anladım. Durumu bankaya ve emniyete bildirdim ve şahıs suçüstü yakalandı. Kimse telefonla arayan kişilerin tatlı diline inanmasın" dedi.
Öte yandan Yozgat'ta son bir haftada meydana gelen üç dolandırıcılık olayında, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar vatandaşları yaklaşık 228 bin lira dolandırdıkları belirlendi.DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU
2020-10-21 16:00:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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