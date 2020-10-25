KPSS’ye geç kalan adaylar sınav binasına alınmadı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu, Yozgat’ta da başladı.

Yozgat’ta KPSS Ön Lisans adayları, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmadı. Adaylar sınav binası girişinde bulunan yetkililerce sınav giriş belgesi, nüfus cüzdanları kontrol edilerek içeriye alındı. Korona virüs önlemleri kapsamında adaylara sınav görevlilerince maske ve ıslak mendil dağıtıldı. Yetkililer, adayları sürekli sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı. Birçok aday sınava saniyelerle yetişirken, uyarılara rağmen geç kalan 2 aday sınava girecekleri Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi binasına alınmadı. Duruma tepki gösteren adaylar, sınav yerinden ayrıldı.

Aileler ise çocuklarını okul bahçesinde Kur'anı Kerim okuyarak ve dua ederek beklediler.

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