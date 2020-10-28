Yozgat'taki DEAŞ operasyonunda Musul eski sorumlusu ve 3 kişi tutuklandı

Harun GÖKÇEOĞLU/ YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ta polis tarafından DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında örgütün Musul eski sorumlusunun da bulunduğu Irak uyruklu 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2 gün önce 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütün Musul şehri eski sorumlusu E.İ.T., Selahaddin şehri polisleri L.İ.T. ve Q.İ.T. ile Selahaddin şehri askeri A.F.J.O. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise örgüte ait dökümanlar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Irak uyruklu şüpheliler, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU
2020-10-28 15:08:04
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