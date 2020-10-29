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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat’ta Cumhuriyet bayramı kutlandı

İHA

Yozgat’ta Cumhuriyet bayramı kutlandı

Tüm yurtta olduğu gibi Yozgat’ta da Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümü Koronavirüs tedbirleri kapsamında kutlandı.
Yozgat Valisi Ziya Polat’ın tebrikleri kabulü ile başlayan bayram programı, Cumhuriyet meydanında devam etti.
Tören alanında Vali Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse halkın, öğrencilerin ve askerlerin bayramını kutladı.
Vali Polat, törende günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada Cumhuriyet’in kuruluşunun 97. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını söyledi.
Vali Polat, yaptığı konuşmada, “Büyük Atatürk’ün ortaya koyduğu “Egemenlik Kayıtsız, Şartsız Milletindir.” ilkesi, devletin ve rejimin temelini oluşturmaktadır. Bütün bunların teminatı, Cumhuriyettir. Tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi olan Cumhuriyet, getirdiği açılımlar ile Türk insanının ufkunu genişletmiş, ekonomik, sosyal ve siyasal hayatımız görülmemiş bir dinamizm kazanmıştır. Cumhuriyetimizin temel hedefi görevlerini yerine getiren, haklarını kullanabilen, özgüveni gelişmiş, üretken bireyleri topluma kazandırmak olmuştur. Cumhuriyeti ayakta tutan yegâne kuvvet, milletin kendisidir. Türk Milleti, Cumhuriyeti benimsemiş ve bütün değerlerine sımsıkı sarılmıştır.15 Temmuz gecesi de bunun en yakın ispatıdır. Ülkemiz, üzerinde bulunduğu coğrafya itibarı ile politik, stratejik ve ekonomik bir cazibeye sahiptir. Bu nedenledir ki, yüzyıllardır bu topraklar da aynı bayrak altında yaşayan insanlar üzerinde hep plan üstüne plan yapılmış, oyun içinde oyun oynanmıştır. İç ve dış tehditlerin, şer odakların milletimizi karıştırmak istediklerini görüyoruz. Ancak onların hesap etmedikleri şudur ki: Milletimizi bölünmez bütünlüğü, devlet ve milletçe sergilediğimiz kararlı duruş sayesinde bu oyunlar boşa çıkmıştır. Millet olarak tefrikalara prim vermez isek bundan sonra yapılacak planlar da bozulmaya mahkûmdur. Yeter ki birlik ve beraberliğimizden ödün vermeyelim. Milli Şairimiz Mehmet Akif’in de ifade ettiği gibi:
Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Topu vurdukça yürekler onu top sindiremez.
Öncelikli amacımızın halkımıza hizmet olduğu bilinci ile zorlaştırıcı değil kolaylaştırıcı olmalıyız. DevletMillet birlikteliğini pekiştiren davranışlar sergileyiniz. Kapınız herkese açık olsun. Toplumsal kalkınma ve refah için projeler üretiniz. şehrimizin gelişmesine yönelik her gayrete ve her düşünceye destek olunuz. Halka yakın ve halkın içinde olunuz. Göreceksiniz ki; Yozgat insanı kendine özgü kadirşinaslığı ile sizleri kucaklayacaktır. Bu sevgi ve gönül bağı daha güzel hizmetlere yol açacaktır.
Bilginin en önemli kazanım ve güç olduğu günümüzde bilimin aydınlatıcı ışığında “Erdemli İnsan Yetiştirmek” düsturu ile gelecek nesilleri şekillendiriniz. Bu amaçları gerçekleştirdiğiniz de, Atatürk’ün “ Milletleri Kurtaran Öğretmenleri ” arasına girmiş olursunuz. Sizler, Cumhuriyeti koruyarak, yükseltecek ve yüceltecek kişilikli, nitelikli bireyler yetiştirdikçe, gaflet dalalet ve hatta her çeşit hıyanet sonuçsuz kalacak, Cumhuriyetimizin nice yıl dönümleri huzur ve mutluluk içerisinde kutlanacaktır. Sizler, Atamızın deyimiyle “ Geleceğin ümidi, ışıklı çiçeklersiniz.” Büyük önderimizin “ Bu eseri O’na bırakacağım ve gözüm arkada kalmayacak” sözleri ile işaret ettiği ve Cumhuriyeti emanet ettiği gençlersiniz. Taşıdığı bu emanetin ağırlığı ve sorumluluğunun bilincinde olan onurlu gençlerimiz; sizler var olduğunuz sürece gözümüz arkada kalmayacaktır.
Büyük Atatürk önderliğindeki kadınerkek, gençyaşlı tüm milletimizin kahramanlıkları ile yazılmış bir destan olan Cumhuriyet, kısa zamanda bizi bölgemizin en güçlü devleti haline getirmiştir. Türkiye artık her alanda dev atılımlar gerçekleştirmiş bir dünya devletidir. Ekonomik, Siyasi ve kültürel alanlarda elde edilen kazanımlar, bunun en önemli göstergesidir.
Türk insanı bugünlere nasıl geldiğini unutmayacak ve şanlı geçmişini koruyarak, aydınlık geleceğine sımsıkı sarılmaya devam edecektir.
Aydınlık geleceğimizi görmenin huzuru içinde, tüm Yozgatlı Hemşehrilerim ve aziz milletimizin “ 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tekrar kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Aziz Şehitlerimiz ve gazilerimizin huzurlarında şükran ve saygı ile eğiliyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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