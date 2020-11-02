Yozgat’ta sahte içki operasyonunda 2 gözaltı

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Yozgat’ta emniyet ekiplerinin sahte içki satışına yönelik düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde bir tekel bayiinde sahte alkol satışı yapıldığı bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. İş yerine baskın düzenleyen emniyet ekipleri, 4 bidon içerisinde yaklaşık 15 litre el yapımı şarap ele geçirdi. Yapılan aramada 1 adet kurusıkı tabanca ve tüfeğe de el konuldu. Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.K. ve N.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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