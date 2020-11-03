Yozgat’ta son 1 ayda 478 kişiye korona virüs cezası kesildi

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Yozgat’ta korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Ekim ayı içerisinde kurallara uymayan 478 kişiye 483 bin 560 lira para cezası uygulandı.

Yozgat’ta güvenlik güçleri tarafından kent merkezi ve ilçelerde yapılan uygulamalarda, Ekim ayı içerisinde 93 kişiye Kabahatler Kanununun 32. maddesinden, 385 kişiye de Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesinden toplam 483 bin 560 lira ceza uygulandı.

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