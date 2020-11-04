Yozgat il merkezinde 10 ayda 546 çift dünya evine girdi

Yozgat Belediye Başkanlığı Evlendirme Dairesi’nde 10 ayda 533 çift, Yozgat İl Müftülüğünde ise 13 çift olmak üzere 546 çiftin nikahı kıyıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında düğünlere getirilen kısıtlamanın ardından evlenecek çiftlerin bazıları düğünlerini ertelerken, bazıları da nikah kıydırarak evlendi.

Korona virüs nedeniyle Halit Çekirdek ve Ebru Ertuğrul çifti düğününü 2 kez ertelemek zorunda kaldı. Pandemi tedbirleri nedeniyle getirilen kısıtlamalarla birlikte düğün yerine sadece nikah kıymak zorunda kalan çift dünya evine girdi.

Nikahlarına salgın nedeniyle birçok akrabalarını davet edemediklerini söyleyen Ebru Ertuğrul, “Sınırlı sayıda yakınlarımızla nikahımızı kıydık. Gönül isterdi ki herkes düğünümüze katılsın, oynayalım eğlenelim ama olmadı. Yine de mutluyuz" dedi.

Damat Halit Çekirdek ise "Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs, ülkemizde de düğünler başta olmak üzere birçok etkinliğin kısıtlanmasına veya yasaklanmasına neden oldu. Biz de bu yasaklara uyduk. Düğünümüzü daha önce 2 defa ertelemiştik, kısıtlamaların ne kadar süreceğini bilemediğimiz için düğün yerine nikah yaptık. Arkadaşlarımızı eş ve dostlarımızın birçoğunu nikahımıza davet edemedik. Nikah kıyarak evlendik, çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

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