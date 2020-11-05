Çöpü sanata dönüştürdüler

Yozgat Çözüm Koleji öğrencileri, evlerinden ve doğadan topladıkları atık malzemeleri sanat eserlerine dönüştürüyor.

Yozgat Çözüm Koleji Sosyal Faaliyetler Koordinatörü Hacı Hatipoğlu tarafından hazırlanan ‘Atıktan Sanata’ projesi ile öğrenciler, evlerinden ve doğadan topladıkları malzemeleri birbirinden başarılı sanat eserine dönüştürüyor.

Çözüm Koleji öğrencileri, doğaya atılan ve çevre kirliliğine neden olacak atık malzemeleri toplayarak evlerinde aileleriyle birlikte sanat eserine dönüştürüyor. Öğrenciler hayal güçlerini kullanarak ortaya çıkardıkları ürünler, okul koridorlarında ve fuaye alanında sergileniyor.

Öğrencilerin atık malzemelerden 200’e yakın eser çıkardığını söyleyen Yozgat Çözüm Koleji Sosyal Faaliyetler Koordinatörü Hacı Hatipoğlu, “Projemiz ilkokul öğrencilerimizin çevre bilinci kazanması, sıfır atık ile neler yapabileceklerini görebilmelerini sağladık. Aynı zaman da ise aileleri de projeye dahil ederek bu süreçte aile içi iletişimi geliştirmeyi planladık. Öğrencilerimiz atıktan sanata sergisi ile de hayal güçlerini kullanmış oldular. Öğrencilerimiz 200’e yakın eseri meydana getirdiler. Bu ürünler arasında en göze çarpan motosiklet lastiğinden kitaplık, süs eşyalarını koyabilecekleri raf, kırılmış oyuncak arabasının tekerinden yel değirmeni, plastik şişe kapaklarından masa saati ve eskimiş çoraptan birçok oyuncak elde ettiler” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.