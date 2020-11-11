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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat’ta uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

İHA

Yozgat’ta uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı.
Yozgat il merkezi ve ilçelerinde 1 Eylül5 Kasım 2020 tarihleri arasında uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik yapılan operasyonlar sonucu meydana gelen 26 olayda gözaltına alınan 60 şüpheliden 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 50 şahıs serbest bırakıldı 3 şahıs da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonlar neticesinde yapılan aramalarda 2 kilo 230 gram esrar, 13 adet ekstacy, 7.92 gram metamfetamin, 112. 67 gram bonzai, 1.33 gram kenevir tohumu ve 152 sentetik ecza uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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