Yozgat’ta uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı.
Yozgat il merkezi ve ilçelerinde 1 Eylül5 Kasım 2020 tarihleri arasında uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik yapılan operasyonlar sonucu meydana gelen 26 olayda gözaltına alınan 60 şüpheliden 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 50 şahıs serbest bırakıldı 3 şahıs da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonlar neticesinde yapılan aramalarda 2 kilo 230 gram esrar, 13 adet ekstacy, 7.92 gram metamfetamin, 112. 67 gram bonzai, 1.33 gram kenevir tohumu ve 152 sentetik ecza uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.