Yozgat buz tuttu

Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altına düştüğü Yozgat’ta park halindeki araçların camları buz tuttu.

Kara kışın çetin geçtiği illerin başında yer alan Yozgat’ta hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Kentte özellikle gece hava sıcaklığının eksi 8 dereceye kadar düşmesi ile araçların camları buz tuttu. Bazı sürücüler ise camlarını karton ile buzdan korumaya çalıştı. Vatandaşlar buz tutan araçlarının camlarını temizledikten sonra işlerine gitti. Kırağı düşmesi sonrası ise kartpostallık görüntüler oluştu.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğünü söyleyen Murat Doğan isimli vatandaş, “Yozgat’ta geceleyin hava sıcaklığı eksi 8 dereceye kadar düştü. Sabahları araçların camları donuyor. Biz de aracımızın camlarını temizleyerek işimize gidiyoruz” dedi.

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