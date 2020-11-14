Yozgat'ta vurulduğu iddia edilen yakalı toy kuşunu arama çalışması sona erdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat'ta vurulduğu iddia edilen yakalı toy kuşunu arama çalışması sona erdi

DHA

Yozgat'ta vurulduğu iddia edilen yakalı toy kuşunu arama çalışması sona erdi


Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) TRABZON'da yorgun bulunup, bakımı yapılarak, doğaya salındıktan sonra Yozgat'ta avcılar tarafından vurulduğu iddia edilen yakalı toy kuşunun ölüsünü bulmak için bölgede yapılan aramalar sonlandırıldı. Aramalarda kuşa ait ize rastlanılmadı.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından 'kırmızı liste'ye alınan, Anadolu´da nesli tükendiği düşünülen yakalı toy kuşu, 20 Ekim'de Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bitkin halde bulundu. Yakalı toy kuşu, kuş gözlemcileri aracılığıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kazakistan'da üretilip, sırtında takip cihazıyla doğaya salındığı tespit edilen kuş, tedavi edildikten sonra 15 gün önce Gümüşhane'de yeniden doğaya salındı. Kuşun, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde avcılar tarafından vurularak, telef edildiği ve toprağa gömüldüğü iddia edildi. Kuş gözlemcisi Emin Yurtçuoğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizim 10 gün boyunca toparlaması için uğraştığımız yakalı toy, Türkiye'den çıkamadan vurularak öldürülmüş. Cesedini Yozgat kırsalında bulduk. Üzerinde az miktarda saçma ve kanadında kan izleri var. Üzgünüm" dedi.
ARAMALAR SONLANDIRILDI
Kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımları ihbar kabul eden Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, kuşun vurularak, ölüsünün toprağa gömüldüğü iddia edilen, Sorgun'a bağlı Osmaniye köyü kırsalında arama çalışması başlattı. Avcılar ve köylüler de arama çalışmalarına katıldı. Kuşun gömüldüğü öne sürülen bölgedeki arazi tarandı. Dronla havadan da desteklenen arama çalışmasında yakalı toy kuşuna rastlanılmadı. 1 günü aşkın süre devam eden arama çalışmaları, yakalı toy kuşuna ait herhangi bir ize ve bulguya rastlanılmadığına ilişkin tutanak tutularak, sonlandırıldı. DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU
2020-11-14 12:25:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sorgun Belediyesinden kadın istihdamına destek
YEREL HABERLER Sorgun Belediyesinden kadın istihdamına destek
Yozgat'ta vurulduğu iddia edilen yakalı toy kuşunun ölüsü bulunamadı
YEREL HABERLER Yozgat'ta vurulduğu iddia edilen yakalı toy kuşunun ...
Yozgat’ta ölü bulunup gömüldüğü iddia edilen yakalı toy kuşu ile ilgili araştırma
YEREL HABERLER Yozgat’ta ölü bulunup gömüldüğü iddia edilen yakalı ...
“Yerel Gençleşiyor, Gençler Güçleniyor” Projesi AB tarafından kabul edildi
YEREL HABERLER “Yerel Gençleşiyor, Gençler Güçleniyor” Projesi AB ...
Yozgat buz tuttu
YEREL HABERLER Yozgat buz tuttu
Köpeğini bulana arabasını hediye edecek
YEREL HABERLER Köpeğini bulana arabasını hediye edecek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X