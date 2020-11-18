Yozgat’ta 101 sikke ele geçirildi

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 101 sikke ele geçirildi.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda çeşitli dönemlere ait 101 sikke ele geçirildi.
Operasyonda İ.İ. ve S.İ. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.