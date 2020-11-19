Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde traktörle çarpışan tırda yüklü pancarlar yola saçıldı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Boğazlayan ilçe merkezi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. A.Y. idaresindeki 66 DT 812 plakalı BMC marka tır, C. D. İdaresindeki traktörle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen tırda yüklü pancarlar yola saçıldı. Sürücüler, kazayı yara almadan atlatırken bulvar araç trafiğine kapandı. Belediye ekipleri yola dökülen pancarları 2 saatlik çalışmayla temizledi. Yolu kapatan tırın kaldırılmasıyla bulvar araç trafiğine açıldı.
Polis ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.