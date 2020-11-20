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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polis ikinci el eşya üzerinden kapora dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı

İHA

Polis ikinci el eşya üzerinden kapora dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı

Yozgat Emniyet Müdürlüğü, ikinci el alışveriş sitelerine yükledikleri ürünleri değerinden daha düşük fiyata göstererek yayınladıkları sahte ilanlarla vatandaşları kaparo dolandırıcılarına karşı uyardı.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü, internet üzerinden sahte ilan yolu ile kaparo dolandırıcılığının önüne geçmek amacıyla bir proje başlattı. Proje kapsamında Siber Suçlar ve Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde 30 kişiden oluşan dolandırıcılık önleyici hizmet ekibi kuruldu. İnternet üzerinden sahte ilan yoluyla bilgisayar, otomobil, telefon gibi ürünleri temsili olarak piyasa değerinin altında fiyatlarda satışa çıkaran ekipler, verdikleri ilanın sonuna "dikkat bu bir uyarı ilanıdır" uyarısı yaptı. Uyarı ilanı olduğunu fark etmeyip sadece düşük fiyata odaklanan ve ürünleri almak isteyenlerle satıcı gibi konuşan görevli polis memuru, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına kanıp kanmadıklarına yönelik sosyal deney gerçekleştirdi. Kısa bir görüşmenin ardından telefonla arayan vatandaşı kapora vermeye ikna eden polis, daha sonra ilanın sahte olduğunu ve dolandırıcıların düşük fiyat verip kapora alarak vatandaşları mağdur ettiğini söyleyerek vatandaşları uyardı.

“Proje ilk defa Yozgat’ta uygulandı”
İkinci el eşya üzerinden artan dolandırıcılık oyları üzerine böyle bir proje gerçekleştirdiklerini anlatan Yozgat Emniyet Müdürü Murat Esertürk, projenin Türkiye'de ilk defa Yozgat'ta uygulanmaya başlandığını söyledi. Esertürk, "Vatandaşlarımız, değerinden daha düşük fiyata satılan ürünlere ilgi alaka gösterdiğinden dolayı satıcıya ulaşıyor ve aralarında yapılan pazarlıktan sonra öncesinde ya kaparo gönderiyor yada ayıplı, kaçak, çalıntı malı kendisine satıyorlar. Bunun neticesinde ciddi manada mağduriyetler oluştuğunu gördükten sonra bizde ikinci el internet üzerinden alış veriş yapan sitelere uyarıcı ilanlar verdik" dedi.

“Dolandırıcılık olaylarında yüzde 50 azalma oldu”
İlanda vatandaşları uyarıcı bilgiler olmasına rağmen düşük fiyata kanarak vatandaşların arama yaptığını kaydeden Esertürk, "Personelimiz, çalıntı, kaçak ya da ayıplı malları değerinden düşük fiyatlara sunulduğunda kendilerinin mağdur olacağını, çalıntı malların alınmasının da bir suç olduğunu iletiyor. Böylelikle Yozgat´ta dolandırıcılık olaylarında yüzde 50 oranında azalma meydana geldi. Vatandaşlarımız, değerinden düşük ürünler satıldığında muhakkak duyarlı bulunsunlar. Mağduriyet yaşamamaları için kesinlikle kaparo göndermesinler. Satıcı olan şahısla mümkünse yüz yüze alışveriş yapsınlar. Ürünün çalıntı, kaçak ya da ayıplı mal olmadığına dikkat etsinler" şeklinde konuştu.

"Fiyatın ucuzluğuna kandım"
Düşük fiyatlı telefon ilanını gördükten sonra satıcıyı aradığını söyleyen Bilal Utku Karakoç, "Bir sitede telefon ilanı gördüm. Telefonun normal piyasanın çok altında bir fiyatta olduğunu gördüm. Bu yüzden ilan sahibine mesaj attım ve ilan hakkında görüşme yaptım. Daha sonra bana telefon numarası gönderiler. Aradığımda Yozgat Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü görevli bir polis ağabeyimiz telefonu açtı. Kendilerinin halkı bilinçlendirmek adına böyle sahte ve uyarı ilanları koyduğunu belirtti. İlan açıklamasında bunun bir uyarı ilanı olduğu yazıyormuş. Ben de fiyatının ucuzluğuna kanarak hemen mesaj atmak istedim. Sonrasında işin aslını öğrendim ve iş işten geçmişti” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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