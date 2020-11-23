Yozgat'ta köpek dövüşü organize eden 8 kişi yakalandı



Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) YOZGAT'ta köpek dövüşü organize ederek bahis oynadıkları iddia edilen 8 kişi, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, köpek dövüşü yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Yapılan takip ve soruşturma sonucunda, köpek dövüşü yaptıracağı iddia edilen kişilere yönelik saat 11.00'de operasyon düzenledi. Yozgat Güdülelmahacılı Köyü Sarıkuyu Çiftliği mevkisine düzenlenen operasyonda, 2 Kangal cinsi köpeği dövüştürdükleri tespit edilen 8 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Şüpheliler hakkında köpek dövüştürmekten idari yaptırım uygulamak üzere tutanak tutularak serbest bırakıldı. Dövüştürülen 2 Kangal cinsi köpek ise Yozgat Belediyesi'ne ait hayvan barınağına teslim edildi.

Şüphelilere, ayrıca sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2020-11-23 00:27:50



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