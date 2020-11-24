Polis adayları ‘24 Kasım’ yazılı koreografi oluşturdu

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Yozgat’ta eğitim gören polis adayları, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bedenleriyle oluşturdukları 24 Kasım yazılı koreografi ile büyük beğeni topladı.

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi´nde (POMEM) eğitim gören polis adayları oluşturdukları "24 Kasım" koreografisi ile öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü´nü kutladı. Polis Eğitim Merkezi eğitim alanında toplanan 400 polis adayı, 24 Kasım Öğretmenler Günü koreografisi oluşturdu.

"24 Kasım" yazısını oluşturan polis adayları, yüksek sesle "24 Kasım Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun" diyerek bütün öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü´nü kutladı.

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