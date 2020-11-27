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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"En İyi Narkotik Polisi Anne" konferansı düzenlendi

İHA

"En İyi Narkotik Polisi Anne" konferansı düzenlendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nın himayesinde başlatılan ve uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmasının yürütüldüğü proje kapsamında Yozgat’ta "En İyi Narkotik Polisi Anne" isimli konferans düzenlendi.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen konferansa, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Yozgat Polis Derneği Başkanı Özlem Esertürk katıldı.
Düzenlenen konferansta konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk," Modern yaşama baktığımızda, hayata devam ederken bazı şeyleri kaçırıyoruz. Kaçırdığımız şeyler birliktelik, aile olma kavramı, çevresel faktörler içerisindeki yaşam mücadelesi. Bu hayat mücadelesi içerisinde bazı gençlerimiz maalesef kötü niyetli insanların kurduğu tuzaklara düşerek madde ile buluşuyor. Madde ile buluşan gençlerimiz eski hayatına dönmekte gayret gösterse de mutlu olamıyor. Bu süreç içerisinde de çocuklarımızın ve çevresinin takibi ile birkaç ipucu yakalayarak önceden müdahale etme imkanımız var. Bu noktada uyuşturucu mücadelemizde aile faktörü önem kazanmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü olarak mücadelemizin yanında ailelerin ve bireylerin yalnız olmadığını söylemek isterim. Onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağımıza dair de söz veriyoruz" dedi.
İl genelinde uyuşturucu satıcıları ile alakalı mücadelenin de devam ettiğini söyleyen Esertürk, “Yozgat'taki vatandaşlarımız şuna emin olsun ki; hiçbir art niyetli kimseye Yozgat'ın sokaklarında, izbe köşelerinde bir maddenin satımı ile alakalı hiçbir alan bırakmayacağız. Onlarla mücadelemiz 24 saat devam edecek. Onlarla hukuksal anlamda ve polislik mücadelemizde kararlıyız. Bu maddenin satılmasına asla ve asla izin vermeyeceğiz. Ama madde ile buluşan ve daha sonraki süreçlerde bunun kısmen bağımlısı olan gençlere de seslenmek istiyorum. Sizi bekleyen güzel bir hayat var. Seçiminizi lütfen o hayattan ve ailenizden yana kullanın. Size çeşitli vaatlerle gelen veya hoş gelecek yaklaşımlarla yanınıza yaklaşan, size arkadaşmış gibi gözüken veya kullanan, ruhunuzu teslim alan bu illeti size ulaştırmaya çalışan insanlara müsaade etmeyin. Bilin ki, onlar sizin düşmanınız. Onlar sizin hayatınızı elinizden alıp götürecekler. Bu mücadeleyi Yozgat Polis Eşleri Derneği Başkanı Özlem Esertürk'ün koordinesinde aynı zamanda şube müdürlüğümüzün de alandaki çalışmaları ile Yozgat'ta bu mücadeleyi en üst safhaya çıkartacağız" şeklinde konuştu.
Yozgat Polis Eşleri Derneği Başkanı Özlem Esertürk ise,"Bugün burada toplanmamızın amacı, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun En İyi Narkotik Polisi Anne adlı projesini Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube
Suçlarla Mücadele ve Yozgat Polis Eşleri derneği olarak ortak çalışma sonucunda bir sunum hazırlamak. Özellikle bu projenin amacı uyuşturucu madde kullanan tüm genç arkadaşlarımızı bu illetten kurtarma hedefiyle annelerimizin farkındalığını arttırmak. Bu nedenle de bize düşen görev Yozgat Polis Eşleri Derneği olarak hepimiz birer anneyiz. Annelerimiz çocuklarına bir şekilde çevresini, arkadaşlarını daha duyalı takip etmeli. Bu mücadeleyi gerçekten yoğun bir şekilde fedakarlık yaparak gerçekleştirmiş olan Ayla hanıma teşekkürlerimi sunuyorum. Ayla hanım bu mücadelede evladını kurtarmış, mutlu sona erişmiş ailelerden biri. Fakat bu yolculukta gerçekten çok zorlu aşamalardan geçti. Bu zorlu süreçte neler yaşadığını ve hissettiğini kendisi anlatacak" ifadelerini kullandı.
"En İyi Narkotik Polisi Anne" seçilen Ayla Ceylan da, "Bu uyuşturucu illeti çok kirli bir şey. Başlangıçta eşimle birlikte öğrenince çok üzüldük. Üzüldük ama uyuşturucunun bu kadar tehlikeli ve kötü sonuçlar doğuracağını bilmiyorduk. Yaşadıkça öğrendik. Duyduğumuzdaki şoku atlattıktan sonra çocuğumuzu kurtarmak için yollar aramaya başladık ve her türlü mücadeleyi yaptık. Çocuğumu öncelikle çevresinden uzaklaştırdım. Kendim çalışmaya başladım. Sadece çocuğum atlatmaya çalışmadı onunla birlikte biz de bu zorlu süreci atlatmaya çalıştık. Ama bu uyuşturucu illeti çok kötü bir şey tabiri caizse ocakları dağıtıyor. Sadece kullanan kişinin hayatını mahvetmiyor. Ailesine de zarar veriyor. Devletimiz bu süreçte bizim hep yanımızda oldu. Uyuşturucuya bulaşan çocuklarımıza destek veren memurlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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