Yozgat'ta ana sınıfı ve anaokullarında uzaktan eğitime geçildi

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT (DHA)YOZGAT'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 30 Kasım 20204 Ocak 2021 tarihleri arasında il genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitimöğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verildi.
İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar, Yozgat Valiliği tarafından yazılı açıklama ile duyuruldu. Açıklamada, "Covid-19 salgınının seyri dikkate alınarak 30 Kasım 2020 ile 4 Ocak 2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verilmiştir" denildi. DHA-Eğitim Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU
2020-11-29 19:52:18
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