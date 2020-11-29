Yozgat’a okul öncesi eğitimde uzaktan eğitime geçildi

Yozgat’ta korona virüs ile mücadele kapsamında resmi anaokulu ve ana sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Ziya Polat başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı. Toplantıda Covid19 salgınının seyri dikkate alındığında il genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yüz yüze eğitim yapılan resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitimöğretim faaliyetlerinin 04 Ocak 2021’e kadar uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesi kararlaştırıldı.

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