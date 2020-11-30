Yasağı ihlal eden 39 kişiye 118 bin 350 lira ceza kesildi

Yozgat'ta korona virüs ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 39 kişiye 118 bin 350 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu, belirlenen saatlerdeki sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar hakkında cezai işlem yapıldı.
Tedbirlere uymayan 39 kişiye 118 bin 350 lira para cezası yazıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.