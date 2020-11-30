Yozgat´ta sokak kısıtlamasını ihlal eden 39 kişiye para cezası

'Yine süslü yine havalı mıyım?'

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YOZGAT (DHA)YOZGAT´ta, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 39 kişiye 118 bin 350 lira para cezası uygulandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hafta sonu belirlenen saatlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenler hakkında cezai işlem yapıldı. Tedbirlere uymayan 39 kişiye toplam 118 bin 350 lira para cezası kesildi.DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2020-11-30 16:25:29



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