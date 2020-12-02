Yozgat’ta tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

Yozgat’ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda 70 sikke ele geçirilirken, 3 şüpheli de gözaltına alındı.
Yozgat İl Jandarma ekipleri, organize sanayi bölgesinde eski eser satışı yapacağı ihbarını aldı. Ekipler düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 70 sikke ele geçirilirken Ö.A., Ç.A. ve B.B. gözaltına alındı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.