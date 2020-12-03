Sokak kedileri ev sahibi oldu

Yozgat Belediyesi, sokak kedilerinin barınması ve beslenmesi için kedi evi projesini hayata geçirdi. Belediye ekipleri 20 tane kedi evini şehrin muhtelif noktalarına yerleştirdi.

Yozgat Belediyesi tarafından özel tasarımla üretilen kedi evleri, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin de katılımıyla Cumhuriyet Parkına ve şehrin 20 noktasında bulunan park ve bahçelere yerleştirildi.

Estetik görünümüyle dikkat çeken kedi evleri, kışın soğuktan yazın da aşırı sıcaktan sokak kedilerini koruyacak.

Soğuk ve yağışlı havalarda sokakta yaşayan kedilerin daha rahat ve sıcak bir ortamda yaşamlarını devam ettirebilmesi için tasarlanan kedi evleri içerisinde mama ve su da bulundurulacak.

Sokak kedilerini ağır kış şartlarından korumak için kentin 20 noktasına kedi evleri yerleştirdiklerini söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, “Havaların soğumasıyla birlikte kedi evlerine ihtiyaç hasıl oldu. Veterinerlik

Müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımız proje geliştirdi. Kedilerin daha rahat ve sıcak ortamda kalması için ısı yalıtımlı 5 kedinin barınabileceği evler yapıldı. Proje kapsamında hazırlanan 20 kedi evini özellikle Kentpark, Yozgatpark, Cumhuriyet Parkı gibi halkımızın rahatlıkla ulaşacağı yiyecek bırakabilecekleri noktalara bıraktık" dedi.

Belediye olarak sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyaçlarını da karşıladıklarını anlatan Köse, "Belediyemizin geçici hayvan barınağındaki hayvanlara da 10 tona yakın bir yem aldık. Sokak hayvanlarını da unutmadık. Yıl içinde 10 ton mama alımı yapıldı. Belediye olarak sokak hayvanlarının kışı rahat geçirmesi için elimizden gelen çaba ve gayreti gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.