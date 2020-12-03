Sarıkaya Belediyesi aylık 10 ton suyu ücretsiz verecek

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Kovid19 salgını nedeniyle ekonomik olumsuzluklara karşı vatandaşlara bu süreçte destek olmak amacıyla Aralık, Ocak ve Şubat ayları için geçerli olmak üzere aylık 10 Ton suyu ücretsiz vereceklerini söyledi.

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, diğer belediyelere de örnek teşkil edecek açıklamayı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Başkan Açıkel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Salgın hastalık ile mücadele kapsamında; Aralık , Ocak ve Şubat aylarında tüm abonelerimize aylık 10 ton suyu ücretsiz vermeye devam etme kararı aldık. Ayrıca su faturası yatırmaya gelen her hemşehrimize ücretsiz maske vereceğiz. Lütfen tedbirlere uyalım. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat edelim.”

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