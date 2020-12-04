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Şentop, AK Parti'li Başer'in oğlunun nikahına katıldı

DHA

Şentop, AK Parti'li Başer'in oğlunun nikahına katıldı


Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'in oğlu Aykut Burak Başer ile Şeyma Bilgin çiftinin nikah şahitliğini yaptı.
Kültür Merkezi Salonu'nda koronavirüs tedbirleri alınarak düzenlenen törende, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'in oğlu Aykut Burak Başer ile Şeyma Bilgin çiftinin nikahını Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse kıydı. Nikah törenine, Şentop'un yanı sıra Yozgat Valisi Ziya Polat, Sivas Valisi Salih Ayhan, TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Mustafa Açıkgöz, AK Parti Yozgat Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Komisyonu Başkanı Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Mehmet Altay, Ankara Milletvekili Hacı Turan, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu ve Sivas Milletvekili Semiha Ekinci katıldı. Şentop, nikah töreninin ardından kentten ayrıldı.
DHA-Politika Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU
2020-12-04 17:47:55

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