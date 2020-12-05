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Yozgat'ta cadde ve sokaklarda kısıtlama sessizliği

DHA

Yozgat'ta cadde ve sokaklarda kısıtlama sessizliği


Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ta, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte sokaklar boş kaldı.
Yeni tip koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında, 7 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla kentte cadde ve sokaklar boş kaldı. Kent merkezinin en işlek yerlerinden olan ve trafiğin yoğun olduğu Lise Caddesi ile Meydan Yeri Caddesi boş kalırken, kısıtlamalara uyulduğu görüldü. Ekmek fırınlarında kısıtlama öncesi yaşanan yoğunlukta yerini sakinliğe bıraktı. Cadde ve sokaklarda ambulans ve polis araçlarının uyarı sirenleri duyuldu. Kolluk kuvvetleri, sağlık çalışanları, cenaze hizmetlerinde çalışanlar ve belediye temizlik işçileri de mesailerine devam etti. Sabah erken saatlerde cadde ve sokakların temizliği araç ve yaya trafiğinin olmaması nedeniyle rahat bir şekilde gerçekleştirildi.DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU
2020-12-05 11:25:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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