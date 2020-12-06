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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadılar

İHA

Kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadılar

Yozgat’ta bir grup hayvansever, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.
Yozgat’ta bir grup hayvansever, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için seferber oldu. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte aldıkları yaş ve kuru mamalarla ilk olarak Yozgat Çamlığı Milli Parkında bulunan hayvanları besleyen grup daha sonra şehrin muhtelif yerlerinde bulunan hayvanların yiyecek ihtiyaçlarını karşıladı.
Kedi ve köpekler, kendilerini besleyen hayvanseverlerin bir an olsun yanlarından ayrılmadı.
Kısıtlama günlerinde ekip arkadaşları ile sokak hayvanlarının beslemesini yaptıklarını söyleyen Emre Şener, “Ekip arkadaşlarımızla sokak hayvanlarını besledik. Kısıtlama günlerinde özellikle hafta sonu elimizden geldiği kadar sokak hayvanlarını besleyeceğiz. Kuru mama ve yaş mama verdik. Kısıtlama olduğu sürece hep dışarıda onların yanlarında olacağız. Zaten elimizden geldiğince ekip arkadaşlarımızla onların beslenmeleriyle ilgileniyoruz. Tabi ki elimizde mama olduğu sürece destekler olduğu sürece nerede bir aç hayvan varsa biz de orada olacağız” dedi.
Ülkü Taraş ise “Biz zaten dernek olarak beslememizi yapıyoruz. Hafta sonu da kısıtlama olduğu için özellikle çıktık. Sokak canlarını kuru mama ve yaş mama ile besledik. Bundan sonra da beslememize devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Osman Gürün de “Kısıtlama dolayısıyla ekip arkadaşlarımızla sokak hayvanlarımıza besleme yapıyoruz. Gerçekten çok aç hayvan var. Çöpten beslenen var, işletmeler kapalı olduğu için yemek bulamıyorlar biz de besleme yapıyoruz. Kısıtlama günlerinde sokak hayvanlarını unutmadık, biz onlar için varız” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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