Yozgat'ta kaza; 1 öğretmen öldü, Furkan öğretmen ile okul müdürü yaralı

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Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında ters döndü. Kazada öğretmen Recep Taş (40) yaşamını yitirdi, meslektaşı Furkan Durmaz (23) ile okul müdürü Orhan Şahin (41) yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Sorgun'a bağlı Karakız Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Gülşehri beldesindeki Çötelli Ortaokulu'nda görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Recep Taş yönetimindeki 66 HK 095 otomobil, kontrolden çıkarak, yol kenarında ters döndü. Kazada Recep Taş, hayatını kaybederken, araçta bulunan okul müdürü Orhan Şahin ve beden eğitimi öğretmeni Furkan Durmaz yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat / Sorgun Halit YILMAZ

2020-12-10 12:50:19



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