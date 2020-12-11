Yozgat'ta yakalanan terörist tutuklandı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ta polisin düzenlediği operasyonla yakalanan PKK/KCK-YPG/PYD mensubu terörist B.M.E.H. (24), tutuklandı.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye'nin Haseke şehrinde PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütü içinde silahlı faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu B.M.E.H.'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi mahkemece tutuklandı.DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU
2020-12-11 15:06:21
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