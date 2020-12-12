Yozgat’ta evde erkek cesedi bulundu

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Yozgat’ın Yerköy ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, Haşim Kılıç Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde ikamet eden A.Ö.’den (42) bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri evin balkonundan içeri girdi. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu A.Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlendi. A.Ö.’nün cansız bedeni kesin ölüm nedeninin öğrenilmesi için Yozgat Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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