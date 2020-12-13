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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Down sendromlu lösemi hastası Umut’un ailesi destek bekliyor

İHA

Down sendromlu lösemi hastası Umut’un ailesi destek bekliyor

Yozgat'ta 1,5 yıl önce lösemi teşhisi konulan 4 yaşındaki down sendromlu Umut Bulut'un ailesi destek bekliyor.
Agahefendi Mahallesi'nde yaşayan Resul (47) ve Zuhal Bulut (46) çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü olan Umut, tedavisi için 1,5 yıl önce Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan tahliller sonucu 4 yaşındaki Umut’a lösemi teşhisi konuldu. Teşhisin ardından lösemi hastası Umut Bulut, 1,5 yıldır her ay 4 kez Kayseri’ye giderek kemoterapi almaya başladı. Çocuğunu hastaneye götürüp getiren baba Resul Bulut bu süreçte çalıştığı işinden ayrılmak zorunda kaldı. İşsiz kaldığı için oğlunun tedavi sürecinde yakınlarından aldığı borç ve bakım parası olan bin 400 lira ile hastane ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan baba Resul Bulut, artık maddi yönden sıkıntıya girdiğini belirtti.
Yardım beklediklerini belirten Bulut, “Oğlumuz 4 yaşında down sendromlu 2.5 yaşında lösemiye yakalandı, Kayseri’de teşhis koydular. 1.5 senedir tedavi görüyoruz. Kayseri’ye sık sık gidip geldiğimiz için işimi bırakmak zorunda kaldım. Maddi anlamda baya bir yıpranma oldu. Şu an Kayseri’ye gidecek gücümüz yok” dedi. Baba Bulut sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:
“Umut şu an kemoterapi alıyor, kemoterapi iğnesi (ARCE) alıyor. Bunun için Kayseri’ye gidip geliyoruz. Maddi bir destek bekliyoruz. Ayda 4 kere Kayseri’ye gidiyoruz. Çocuğumuz ateşlenme veya enfeksiyon kaparsa 23 kez de ayrıca gidiyoruz.”
Maddi anlamda bir hayli yıprandıklarını anlatan Bulut, “Eşten dosttan aldığımız kadar aldık. İnşallah çocuğumuz için elimizden geleni yapıyoruz yapmaya da devam ediyoruz. Eşim halk eğitimde çalışıyordu o da pandemiden dolayı şu an çalışmıyor. Evimize hiçbir gelir girmiyor. Ben işi bıraktım çocuğumla ilgileniyoruz" diye konuştu. Bulut, kendisine iş verilmesi durumunda mutlu olacağını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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