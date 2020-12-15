Cinsel istismar hükümlüsü ve FETÖ şüphelisi eski polis yakalandı

'Sizce kim bu bebek?'

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Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ta polis ekipleri, 'çocuğa cinsel istismar' suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve FETÖ üyeliğinden aranan eski polis H.D.'yi (37) düzenlenen operasyonla yakaladı. Tutuklanan H.D., cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Tokat 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce FETÖ üyeliği suçundan da aranan firari eski polis H.D., Yozgat'ta polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla Bahçeşehir Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2020-12-15 16:44:56



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