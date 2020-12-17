Kuzey ve güneyde sağanak, doğuda kar var

'Sizce kim bu bebek?'

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Harun GÖKÇEOĞLU l/YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ta, emekli Özkan Pekdemir (57), yaklaşık 1,5 yıldır kaldığı otel odasında ölü bulundu. Pekdemir'in cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay, sabah saatlerinde Aşağınohutlu Mahallesi'ndeki otelde meydana geldi. Otel görevlileri, 2 gündür kendisinden haber alınamayan Özkan Pekdemir'in odasına girdi. Pekdemir'in hareketsiz şekilde yattığını gören görevliler, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede, Pekdemir'in öldüğü tespit edildi. Pekdemir'in cesedi, savcının yaptığı incelemesi sonrası otopsi yapılmak üzere Yozgat Adli Tıp Kurumuna gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2020-12-17 12:59:29



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