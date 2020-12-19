Devlet desteğiyle modern hayvancılık tesisleri yaygınlaşıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devlet desteğiyle modern hayvancılık tesisleri yaygınlaşıyor

DHA

Devlet desteğiyle modern hayvancılık tesisleri yaygınlaşıyor


Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)TARIM ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından, 16 ayrı sektörde yatırımlara yüzde 40 ile yüzde 70 arasında hibe desteği veriliyor. 
Yozgat´ta, 2011 yılından bugüne kadar 450 projeye, 219 milyon lira hibe desteği sağlandı, 406 milyon liralık yatırım yapıldı. TKDK destekleriyle il genelinde 92 süt üretim çiftliği, 42 besi çiftliği, 3 kanatlı et üretim tesisi, bir süt işleme tesisi, 3 süt toplama merkezi, 4 kırmızı et işleme tesisi, 233 bitkisel üretim işleme ve pazarlama projesi, 42 arıcılık projesi ve 17 kırsal turizm tesisi gibi yatırımlar tamamlanarak faaliyetlerine başladı. Kurulan işletmelerde yaklaşık bin 200 kişi istihdam edildi.
TKDK´nın, yüzde 65 hibe desteği ile kurduğu tesiste hayvancılık işine giren Levent Doğan, günlük ortalama bin 500 litre süt üretimi gerçekleştiğini söyledi. Doğan, "TKDK´nın katkılarıyla besi ve süt inekçiliği işinin yaygınlaşmasıyla birlikte tarımsal üretimde de gelişmeler yaşandı. Hayvancılığa bağlı olarak çiftçilerimiz yem bitkileri üretimine başladı. En önemlisi de, damızlık hayvanlar artık ülkemizde üretilmeye başlandı. İşletmemizde şu an 72 sağmal inek bulunuyor ve günlük ortalama bin 500 litre süt elde ediyoruz" dedi.
Kentte 2011 yılından bugüne kadar 450 projeye, 219 milyon lira hibe desteği sağlandığını belirten TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, "Hibe destekleriyle birlikte Yozgat´ta çiftliklerin sayısı artıyor. Bu işletmelerin açılmasıyla birlikte şu ana kadar bin 200 kişi istihdam edildi. Hayvancılık geliştikçe tarım da gelişiyor. Gelenekselden, modern tarım ve hayvancılığa dönmekteyiz. Verilen hibe destekleri ile süt ve kırmızı et üretimi, kümes hayvancılığı yatırımları başta olmak üzere, et-süt işleme ve pazarlama yatırımları, meyve-sebze depolama ve paketleme, su ürünleri, arıcılık, tıbbi-aromatik bitkiler, seracılık, yerel ürünler, kırsal turizm ve yenilenebilir enerji gibi sektörlere yatırım yapılıyor. Kadın yatırımcıların projelerine öncelik vererek, 40 yaş altı genç yatırımcılara hayvancılık projelerinde ilave yüzde 5 hibe sağlanıyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU
2020-12-19 14:09:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

1,5 yıldır kaldığı otel odasında ölü bulundu
YEREL HABERLER 1,5 yıldır kaldığı otel odasında ölü bulundu
Otel odasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Otel odasında ölü bulundu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X