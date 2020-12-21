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Emniyet Müdürü Esertürk, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı

İHA

Emniyet Müdürü Esertürk, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı

Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, son günlerde artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyararak dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.
Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, özellikle telefonla yapılan dolandırıcılık olaylarında, kendilerini polis, hakim, savcı gibi tanıtanların vatandaşlardan para talebinde bulunduğunu belirtilerek, “Kendilerini hâkim, savcı, polis ve banka görevlisi olarak tanıtarak sizinle irtibata geçen dolandırıcılar hesabınızın terör örgütü tarafından kullanıldı, terör örgütü ile bağlantınızın tespit edildi gibi sözlerle sizi korkutarak sizlerden para veya değerli eşyalarınız isteyebilirler bunlara kesinlikle itibar etmeyin. Unutmayın ki hiçbir kamu görevlisi sizden asla para istemez” dedi.
İkinci el eşya satışı yapılan sosyal medya hesapları ve alışveriş sitelerinde ön ödeme (kaparo) yapılmaması konusunda dikkatli olunması gerektiğinin de altını çizen Esertürk, “Dolandırıcılar kurbanlarla iletişim kurmak için her yolu denerler. Telefon, eposta ve internet gibi. Güveninizi kazanırlar ve sizi tuzağa düşürdüklerinde sizden para isterler. Ardından da parayı alıp kaçarlar. Sizi tuzağa çekmek için kullandıkları senaryolar sürekli değişir. Fakat kendinizi en yaygın dolandırıcılık türleri hakkında bilgilerle donatarak kendinizi ve arkadaşlarınızı ve ailenizi koruyabilirsiniz” şeklinde konuştu.
Son zamanlarda artan ve çeşitlilik gösteren dolandırıcılık suçlarının mağduru olmamak ve bu suçlara karşı bilinçli olmak adına yapılan uyarılara vatandaşların dikkat etmesi gerektiğini de belirten Esertürk, şüphelendikleri konularda emniyetle irtibata geçmelerini istedi.

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