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9 ayda 87 bin 984 vatandaşın talebine cevap verildi

İHA

9 ayda 87 bin 984 vatandaşın talebine cevap verildi

İçişleri Bakanlığının genelgesi sonrasında sokağa çıkması kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlara yönelik Yozgat’ta kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" 9 ayda 87 bin 984 vatandaşın taleplerine cevap verdi.
Yozgat’ta 22 Mart 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge sonrası oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, şehir merkezi ve 13 ilçede, evlerinden çıkması kısıtlanan vatandaşların taleplerini anında karşılıyor.
Kısıtlamadan dolayı dışarı çıkamayan vatandaşlar, taleplerini 112 Acil Çağrı Merkezi telefonları aracılığıyla ekiplere bildiriyor. Ekiplerde vatandaşların ilaç, gıda, temizlik ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.
Uygulamanın başladığı 22 Mart Pazar günüden itibaren “Vefa” çalışmaları kapsamında il genelinde 87 bin 984 vatandaşın taleplerine cevap verilirken bu kapsamda görev alan kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar ve çalışanları gönüllülük esasına göre bu hizmeti yerine getiriyor.

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