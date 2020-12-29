Pandemiye rağmen güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sokağa akın etti

Türkiye’de yaşanan kuraklıktan en fazla etkilenen illerin başında gelen Yozgat’ta korona virüs salgınına rağmen güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sokağa akın etti.

Yozgat’ta Aralık ayında yazdan kalma günleri yaşayan vatandaşlar, güneşi fırsat bilerek soluğu Cumhuriyet Meydanı’nda aldı. Kış mevsiminde hava sıcaklıklarının normal değerlerin üstünde seyretmesi kimi vatandaşı tedirgin ederken kimi vatandaşı da mutlu etti.

Vatandaşlar, korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalmak yerine güneşli havayı fırsat bilerek cadde ve sokakları doldurdu. Bazı vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı’nda gezip sohbet ederken bazı vatandaşların da kentin en işlek caddelerinden olan Lise Caddesinde yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

Cumhuriyet Meydanı’nda sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek volta attıklarını söyleyen Adil Kara, “Yozgat’a bu yıl beklenilen yağış bir türlü gelmedi. Yozgat’ta kış mevsiminde yaz mevsimini yaşıyoruz. Kurak geçen kış nedeniyle buğday üretiminde geçen yıllara oranla azalma gözlendi. Temmuz, ağustos aylarında su sıkıntısı bile yaşayabiliriz. Biran önce kar yağmasını bekliyoruz” dedi.

Yozgat’ta son yılların en kurak kış mevsimi yaşandığını belirten Ahmet Yadigar ise “Yozgat bu yıl en kurak kış mevsimini yaşıyor. Geçen sene bu zamanlar kar yağarken bu yıl kara hasret kaldık. Kuraklıkla başımız dertte. Barajlarımızda sular azalmaya başladı. Yazın büyük oranda su sıkıntısı ile karşılaşacağız” şeklinde konuştu.

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