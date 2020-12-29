Yozgat'ta tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

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Yozgat'ta İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen tarihi eser operasyonunda, 64 parça eser ele geçirilirken 3 şüpheli de yakalandı.

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde tarihi eser satışı yapılacağı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda H.G., S.D. ve C.C.’nin ev ve araçlarında tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 49 sikke, 1 ok ucu, 2 yüzük, 1 mühür, 5 obje, 1 bakır küp, 5 metal tabak, 1 detektör başlığı ve 11 bakır arama çubuğu ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

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